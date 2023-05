Annemarie Moser - ihr Leben als Sportlerin des Jahrhunderts

Das Skimuseum in Werfenweng widmet Annemarie Moser eine Sonderausstellung. Sie dokumentiert eine einzigartige Karriere.

Im März feierte Skilegende Annemarie Moser ihren 70. Geburtstag - in aller Stille, privat mit ihrer Familie. So ganz ohne Öffentlichkeit geht es dann aber doch nicht: Am Freitag wird im FIS-Skimuseum in Werfenweng eine Sonderausstellung über die Kleinarlerin eröffnet. "Annemarie Moser. Mein Leben als Jahrhundertsportlerin" - das ist der Titel der Schau, die nun ein Jahr besucht werden kann.

Der Historiker Andreas Praher sagt: "Wir haben versucht, neben der Dokumentation der sportlichen Höhepunkte vor allem auch den ...