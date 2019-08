Arbeiter in Liechtensteinklamm 30 Meter abgestürzt

Einen schweren Arbeitsunfall hat es am Freitag in der Liechtensteinklamm in St. Johann im Pongau gegeben.

Ein 25-jähriger Polier aus Schladming (Steiermark), der laut Polizei im teils senkrechten, teils überhängenden Gelände Vermessungspunkte anbrachte, stürzte von einem Podest aus rund 30 Meter in die Klamm. Er blieb auf einem Weg schwer verletzt liegen. Mehrere Personen eilten dem Polier zu Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Die Ursache des Unfalles war vorerst unklar. Laut Polizei wollte der Mann, der mit einem Sitz- und Brustgurt ausgerüstet war, von dem Podest aus einen etwas tiefer gelegenen Punkt erreichen. Die Liechtensteinklamm, ein beliebtes Ausflugsziel, ist derzeit für Besucher gesperrt. Sie wird nach einem Felssturz im Mai 2017 umfangreich saniert. Voraussichtliche Eröffnung ist im Herbst 2019. Quelle: APA