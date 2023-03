Heuberg ja, Gaisberg noch nicht: Eine Mountainbike-Strecke in Bau

Was vor mehr als zwei Jahren mit den ersten Vorgesprächen begann, endet nun mit dem ersten freigegebenen Mountainbike-Trail im Salzburger Zentralraum. Und zwar auf dem Heuberg. Am Projekt Gaisberg-Trail wird noch gearbeitet.

Im Zentralraum Salzburg entsteht nun der erste legale und frei zugängliche Mountainbike-Trail. Das gab der Sportverband ASKÖ am Montag bekannt. Die Strecke entsteht auf dem Heuberg in Koppl.

An die 50 Freiwillige begannen am Wochenende damit, eine bestehende "wilde" Strecke" in einen offiziellen Trail auszubauen. Die Eröffnung und Freigabe des "ASKÖ Heuberg Trails" soll Ende April 2023 erfolgen.

ASKÖ-Landesgeschäftsführer Jan Häuslmann sagte: "Für uns ist das durchaus ein Meilenstein, weil schon so lange über diese Sache diskutiert wird." Der neue Trail, für den alle Genehmigungen vorliegen, ist über die hinter dem Gasthaus Daxlueg führende Fortstraße erreichbar. Am höchsten Punkt dieser Straße zweigt der Heuberg-Trail in Richtung Mayrwies ab.

Gaisberg-Trail: Bitte warten...

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich die markante Erhebung des Salzburger Gaisberges (1288 Meter). Auch dort gibt es seit mehreren Jahren Bemühungen, einen Mountainbike-Trail vom Gipfelbereich bis hinab nach Guggenthal anzulegen.

Der Rechtsanwalt Florian Kreibich, Gemeinderatsabgeordneter der ÖVP und Gaisbergkoordinator, sagte am Montag: "Dieses Projekt ist noch im Laufen, es gibt gute Gespräche mit den Grundeigentümern." Gemeinsam mit Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) bemühe er sich nach wie vor um die Umsetzung.

Einfacher dürfte die Verwirklichung des Heuberg-Trails gewesen sein. ASKÖ-Chef Gerhard Schmidt sagte: "Er entsteht in Zusammenarbeit mit dem Verein ,MTB Salzburg' und Unterstützung der beiden Grundeigentümer Österreichische Bundesforste und Erzabtei St. Peter. Das Land Salzburg beteiligt sich an einem Teil der Errichtungskosten, die etwa 60.000 Euro- betragen werden."

Zusätzlich ist außerdem eine sportliche Mountainbiketour für Genussbiker geplant, die durch eine Verbindung der beiden Auffahrtswege (Asphalt- und Forststraßen) eine einfachere Mountainbike-Runde ohne Befahren des Trails ermöglicht.