Auf dem Sprung nach Salzburg: Kärntner Unternehmer baut eine Trampolinwelt

Der Gründer und Geschäftsführer des Funparks "Jump Dome" lässt für den dritten Standort in Österreich sieben Millionen Euro springen. Er will noch weiter expandieren.

Auf dem Areal hinter dem Obi-Baumarkt in Salzburg-Maxglan soll es ab nächstem Jahr hoch hergehen. "Wir werden auf 4500 Quadratmetern den größten Trampolinpark in Salzburg errichten", kündigt der Kärntner Unternehmer Manuel Fritz an, der unter der Marke "Jump Dome" seit Mai 2021 bereits zwei solche Funparks in Klagenfurt und Linz betreibt. Noch heuer sollen in Salzburg die Bagger auffahren. Die Eröffnung ist im Frühjahr oder im Sommer 2023 geplant.

"Es gibt in Österreich viele Outdoor-Freizeitanlagen, aber wenige Indoorparks", ...