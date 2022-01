Aufregung nach Perchtenlauf in Bad Gastein: Es gab keine Genehmigung der Behörde

Langjährige Tradition, aber keine aktuelle Bewilligung - der Perchtenlauf in Bad Gastein hat ein juristisches Nachspiel. Mit möglicherweise teuren Folgen. Der Organisator verteidigt sich.

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre fiel Bezirkshauptmann Harald Wimmer am Montag ein Bild des Gasteiner Perchtenlaufs auf. Das hatte Folgen. "Es läuft ein Verfahren gegen die Organisatoren", sagt Wimmer. Seine Behörde, die Bezirkshauptmannschaft St. Johann, hatte nämlich der Veranstaltung kurz vor Weihnachten die Genehmigung versagt.

Nun wird eruiert, ob es beim Umzug am Sonntag in Bad Gastein Verstöße gegen die gültige Corona-Maßnahmenverordnung gegeben hat. In selbiger sind unter anderem Personenobergrenzen für Veranstaltungen sowie Vorgaben für Präventionskonzepte und Covid-19-Beauftragte festgehalten. ...