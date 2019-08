Aufs Handy geschaut: Auto überschlug sich

Weil sie nach eigenen Angaben nur kurz auf ihr Mobiltelefon geschaut habe, kam eine 29-jährige Autofahrerin in der Nacht auf Donnerstag in Anthering links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenhecke. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.

Unmittelbar nach dem Unfall kamen laut Angaben der Polizei zwei 15 und 16-jährige Mopedlenker an der Unfallstelle vorbei und bemerkten das am Dach liegende Fahrzeug. Der voranfahrende Mopedlenker bremste sein Moped sofort ab, der nachfahrende Mopedlenker aber konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des Autos.

Die freiwillige Feuerwehr von Anthering und Bergheim bargen die 29-jährige PKW Lenkerin aus ihrem Fahrzeug. Sie wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest bei der 29-jährigen PKW Lenkerin ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Aufgrund des Verkehrsunfalles mit Sachschaden der Mopedlenker wurden diese ebenfalls zum Alkovortest aufgefordert, welche ebenfalls positiv verliefen. Sie werden wegen Minderalkoholisierung bei der Behörde angezeigt.

Quelle: SN