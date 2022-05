Aus Mawiead wurde Valentin: Warum ein Syrer in Salzburg seinen vollen Namen änderte

Die ersten sechs Jahre in Salzburg waren für den 33-jährigen Syrer nicht immer einfach. Dank der Familie, die ihn aufgenommen hat, hielt er durch.

Ein Blick in den E-Mail-Eingang ist die erste Handlung nach dem Aufstehen und die letzte vor dem Zubettgehen. "Ich fiebere dem Tag entgegen, an dem ich die Nachricht bekomme, dass ich Österreicher werde", sagt Valentin Faschingbauer. Vor mehr als sechs Monaten hat er die Verleihung der Staatsbürgerschaft beantragt - zum ehestmöglichen Zeitpunkt nach sechs Jahren in Österreich.

Noch ist Valentin Syrer. Den österreichischen Namen trägt er seit September 2020. Er steht nicht nur im Reisepass, sondern in allen ...