Auszeichnung für Trauerredner, der Betrüger austrickste: "Ihre Zivilcourage soll die Bevölkerung aufrütteln"

Nur zwei Wochen nachdem Toni Elsenhuber aus Hof einen Betrug entlarvte und der Polizei meldete, wurden er und die drei anderen Hauptbeteiligten am Freitag von Innenminister Gerhard Karner für ihre Zivilcourage ausgezeichnet.

Ehrung in Hof: Toni Elsenhuber, Victoria Schlager (PI Hof) , Minister Gerhard Karner, Kurt Schoosleitner und Martin Burger (PI Eugendorf).

Am 2. März hat bei Toni Elsenhuber aus Hof das Telefon geklingelt. Ein "Kommissar Franke" meldete sich mit der Schauergeschichte der in einen tödlichen Unfall verwickelten Tochter, die nun in Haft sitze und nur gegen Kaution freikomme.

Der kinderlose Elsenhuber erkannte den Betrug sofort. Der Trauerredner befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Thalgauer Bestatter Kurt Schoosleitner. Dieser filmte den Dialog Elsenhuber/Kommissar mit. Die echte Polizei nahm bei einer fingierten Geldübergabe eine Botin fest.

Das Video des ...