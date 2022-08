Auto fuhr in Gastgarten in Alpenstraße: Acht Verletzte

Drei Personen wurden schwer verletzt, fünf Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war an der Unfallstelle.

Bei einem Verkehrsunfall beim McDonald's-Restaurant in der Alpenstraße gab es am späten Sonntagnachmittag mehrere Verletzte. Ein Pkw war in den dortigen Gastgarten gefahren. Drei Personen erlitten schwere Verletzungen: der Fahrer sowie ein Kind im Kleinkindalter und dessen Mutter. Fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer sowie ein Kind sind unter den schwer verletzten Personen. Laut Rot-Kreuz-Einsatzleiter Benjamin Braunstein waren unter den Ersthelfern mehrere Rot-Kreuz-Kollegen, die gleich eine genaue Lagemeldung abgeben konnten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war an der Unfallstelle. ...