Ärger über Preise für Saisonkarten in Neumarkt: Einheimische zahlen im Bad nur die Hälfte

In Neumarkt am Wallersee gibt es große Preisunterschiede bei Saisonkarten für das Strandbad. Auswärtige ärgern sich darüber.

"Ich fühle mich als Straßwalchner diskriminiert", sagt ein Besucher des Neumarkter Strandbads, der sich eine Saisonkarte kaufen wollte. Der Mann verzichtete auf den Kauf, weil er nicht 70 Euro zahlen wollte, während von Neumarktern nur 35 Euro verlangt werden. Im Straßwalchner Erlebnisbad gebe es keine solche Unterscheidung. "Viele Neumarkter Familien mit kleinen Kindern kommen gern in unser Freibad. Wenn die Kinder größer sind, fahren sie eher an den See." Der unterschiedliche Tarif mache keine gute Stimmung zwischen ...