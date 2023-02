Bäckerin aus dem Lungau entwickelte eine gesunde Brot-Alternative

Die Krebserkrankung ihres Vaters war für Sarah Gahr der Anlass, über einen Brotersatz ohne Kohlenhydrate nachzudenken. Sie erfand den Ketoweck'n und gründete die Marke Ketoreto.

Sarah Gahr ist Bäuerin und Vermieterin am Dorfergut im Weißpriacher Sonndörfl. Als ihr Vater an Krebs erkrankte, wollte sie ihm eine Brot-Alternative ohne Kohlenhydrate ermöglichen. "Geschwächte Körperzellen werden durch Kohlenhydrate und Zucker regelrecht gefüttert. Gesunde Zellen hingegen brauchen keine Kohlenhydrate", so die 40-jährige gelernte Bäckerin.

Der Ketoweck'n war das Ergebnis ihrer Überlegungen. Es ist eine Mischung aus Topfen, Ei, Ölsaaten und Nüssen, aufgewertet durch die pflanzlichen Panmol-B-Vitamine der heimischen Vis Vitalis GmbH in Unternberg. Ganz ohne Mehl und ...