Bahnhöfe im Pongau werden modernisiert

34 Salzburger Bahnhöfe werden bis 2030 umfangreich renoviert, umgebaut und zukunftsfit gemacht. Vom 200-Millionen-Euro-Projekt profitieren gleich 17 Bahnhöfe im Pongau.

Die Bahninfrastruktur in Salzburg soll fit für eine klimafreundliche Zukunft werden. Dafür wurden in der Vorwoche zwei Grundsatzübereinkommen zwischen ÖBB, Land und Verkehrsministerium beschlossen, die bis 2030 Gesamtinvestitionen in Höhe von 200 Millionen Euro vorsehen. Hauptpunkte dabei sind die Modernisierung von insgesamt 34 Bahnhöfen, davon 17 im Pongau (die geplanten Verbesserungen beim P&R in Werfen und Bischofshofen sowie der Bahnhof Mandling miteingerechnet), eine Reduzierung von Eisenbahnkreuzungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Verbesserungen beim Schallschutz.

Im Zuge der Modernisierung ...