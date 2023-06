Bahnhof von Maishofen wird vor der Ski-WM abgerissen

Der in die Jahre gekommene und meist menschenleere Bahnhof von Maishofen erinnert vor allem bei Hitze wie in den vergangenen Tagen an eine verlassene Station im Wilden Westen. Das wird sich 2024 ändern. Der Bahnhof soll zur Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr bei der Ski-WM 2025 in Saalbach werden. Möglichst viele Fans sollen mit dem Zug anreisen und hier in Busse umsteigen. Ins Glemmtal selbst fährt kein Zug und eigentlich heißt die Haltestelle deswegen "Maishofen-Saalbach".

