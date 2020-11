Banküberfall in Saalfelden: Täter stellte sich - samt Beute und Waffe

Nach dem Banküberfall in Saalfelden hat sich der Tatverdächtige selbst gestellt. Das berichtete eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg am Montag den SN.

Gegen 22.25 Uhr betrat der 41-jährige Pinzgauer demnach am Sonntag die Polizeiinspektion Saalfelden und gestand den diensthabenden Polizisten den Überfall auf die Bankfiliale im Stadtzentrum am Freitag. Er habe eine Banktasche mit Bargeld und die Waffe mitgebracht und den Beamten ausgefolgt, sagte die Polizeisprecherin. Die Gegenstände werden jetzt überprüft. Als Motiv für den Bankraub gab der 41-jährige Mann finanzielle Probleme an. Nach den noch durchzuführenden Ermittlungen wird der Festgenommene in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Beamte des Landeskriminalamts bearbeiten den Fall.

Der Täter war beim Überfall am Freitagnachmittag mit einem Revolver bewaffnet, zudem trug er eine Schutzmaske. Die Polizei veröffentlichte zur Fahndung Fotos aus der Überwachungskamera. Die Bilder waren von sehr hoher Qualität, dies dürfte den Fahndungsdruck entsprechend hoch gehalten haben.

Quelle: SN