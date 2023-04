Barbara Fischer: 39 Jahre lang Staatsanwältin in Salzburg - und das stets mit Leidenschaft

1984 erhob sie ihre erste Mordanklage. Ein halbes Leben später geht Barbara Fischer, die Leiterin der Staatsanwaltschaft Salzburg, nun in Pension.

Auch wenn es fast vier Jahrzehnte zurückliegt: Sie weiß noch genau wie der Angeklagte in "ihrem" ersten großen Verfahren hieß. "Am 1. Oktober 1984 bin ich, als blutjunge 26-Jährige, zur Staatsanwältin ernannt worden. Nur zwei Tage später hatte ich gleich einen Mordprozess. Der von mir angeklagte, schwer verschuldete Mann hatte seine Gattin mit einer Krawatte erwürgt, um an ihre Lebensversicherung heranzukommen. Er, der Krawattenmörder, hat 20 Jahre gekriegt." Apropos 20: "So viele Anklagen wegen Mordes waren es sicher, die ich ...