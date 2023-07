Bau des Kraftwerks Sulzau in Neukirchen schreitet voran

Jetzt wurde das 8,5 Tonnen schwere Einlaufrohr für das Krafthaus geliefert. Bis das Kraftwerk Strom liefert, vergeht noch viel Zeit. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Das Einlaufrohr wurde per Tieflader geliefert – in zwei Teilen. Bei der Baustelle wurde es wieder zusammengeschweißt.



Die Salzburg AG errichtet am Obersulzbach das Kraftwerk Sulzau. In der Vorwoche wurde das 8,5 Tonne schwere und 7,5 Meter lange Einlaufrohr für das Kraftwerk bei Neukirchen geliefert. Aufgrund der Größe des sogenannten Hosenrohrs teilte man dieses in zwei Teile und schweißte es vor Ort wieder zusammen. Mithilfe eines Spezialkrans wurde das Rohr eingehoben, fachgerecht ausgerichtet und an den vorgesehenen Montageplatten verankert.



"Mit dem Einbau ist der nächste Meilenstein geschafft"

"Mit Einbau des Einlaufrohrs ist der nächste Meilenstein im Kraftwerksbau geschafft", heißt es bei der Salzburg AG. Jetzt kann die Rohrverlegung starten. Das Einlaufrohr ist das Bindeglied zwischen der Rohrleitung, die erdverlegt von der Wasserfassung bis zum Krafthaus geführt ist, und den beiden Zuleitungen zu den Turbinen.

Das Kraftwerk liefert Strom für 5000 Haushalte

Das Kraftwerk ist auf eine Engpassleistung von 6 Megawatt ausgelegt. Die Jahreserzeugung beträgt bis zu 18,4 GWh. Das entspricht der Versorgung von rund 5000 Haushalten. Im Krafthaus werden zwei Turbinen installiert - eine Francis-Turbine sowie eine 6-düsige Pelton-Turbine. Die Baudauer beträgt rund zwei Jahre. Das Kraftwerk soll demnach im zweiten Quartal 2025 ans Netz gehen. Das Kraftwerk realisiert die Salzburg AG gemeinsam mit der Lichtgenossenschaft Neukirchen. Die Kosten betragen rund 23,5 Mill. Euro.