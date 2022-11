Baustellen-Marathon bremst Verkehr im Kleinen Deutschen Eck - und nun droht Sperre

Seit 2016 wird gearbeitet und es geht wohl mindestens bis 2025 weiter. Wegen der alten Brücke in Schneizlreuth droht sogar eine Sperre.

Das Jahr 2022 brachte den staugeprüften Benutzern des Kleinen Deutschen Ecks eine Verschnaufpause. Gearbeitet wird an der Strecke zwar wie jedes Jahr seit 2016 auch heuer, aber nur an der zum Missfallen der Anrainer oft als Ausweichstrecke benützten Route über den Thumsee. Die Hauptstrecke entlang des Saalachsees blieb immer passierbar. Schmerzhafter sind Bauarbeiten auf dem etwa vier Kilometer langen Abschnitt zwischen der Kreuzung Schneizlreuth und der Abfahrt Melleck am Steinpass, weil es da keine Ausweichmöglichkeit gibt. Und in diesem Abschnitt ...