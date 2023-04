Baukran steht seit fünf Jahren am selben Fleck in der Salzburger Altstadt

Das Gerät wird im Weltkulturerbe zusehends zum Störfaktor. Das Stadtratskollegium lehnt eine Verlängerung der Bewilligung ab.

Weithin sichtbar thront in Salzburg seit fünf Jahren und knapp vier Monaten ein Bau- und Auslegekran mitten im Altstadtschutzgebiet auf öffentlichem Grund am Spitz bei der Theatergasse und der Schwarzstraße. Der Kran steht dort seit dem 15. Jänner 2018 und ist somit länger im Einsatz als die letzte Landesregierung. Das Gerät dient dem Umbau eines teils denkmalgeschützten Hauses in der Schwarzstraße 14/Lederergasse 1 zu einem Hotel. Das Gebäude gehört der Straniak-Stiftung mit Sitz in Wien, Präsident ist Anwalt Christoph Liebscher, ...