Bei Barbara Rinner wird gelernt - und herumgetobt

Vor 14 Jahren hat Barbara Rinner mit acht Kindern ein Lerntraining gestartet. Heute sind es rund 200 Kinder und Lerntrainings über drei Wochen, die sie mit "IILO" anbietet.

"Es war so schön! Danke Barbara! Nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder!", so die Kinder, die gerade Barbara Rinners Kreativwoche beendet haben. Nun starten ab 19. 8. die Ferienkurse in Deutsch, Mathematik und Englisch für Schüler der Volksschule und der Unterstufe. Vereinzelt sind sogar noch Plätze frei.

"Die größte Hürde ist die Motivation überhaupt teilzunehmen"

Was passiert nun während der Ferienkurse? Jeweils sechs Kinder werden in einer Kleingruppen von je einer eigenen Pädagogin betreut. Sie kann auf die Stärken und Schwächen individuell eingehen . Für berufstätige Eltern bietet Rinner sogar eine 32-Stunden-Betreuung (jeweils ab 7.30 bis 14 Uhr) an. "Die Hürde ist, die Kinder zu motivieren, dass sie überhaupt an einer Lernwoche teilnehmen", so Rinner.

Deshalb werden die Vormittage auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Es wird also nicht nur gepaukt, sondern auch getobt. "Wir beginnen meistens mit einer Spieleinheit, dann wird gelernt, die mitgebrachte Jause verzehrt und auch ein kreativer Teil lockert den Vormittag auf. Das Schlimmste ist, wenn Kinder nur still sitzen müssen", so Rinner, die sich nicht nur als Organisatorin, sondern auch als eine Art Oma für die Kinder sieht.

Rinner selbst ist diplomierte Erwachsenenbildnerin und arbeitete mit vielen Mutter-Kind-Gruppen. Sie ist Initiatorin des Sommertrainings "Lernen mit allen Sinnen" und bietet auch individuelle Lerntrainings an.