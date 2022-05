Bekanntes Kurhotel in Bad Hofgastein geht in den Verkauf

Die Kurgesellschaft in Hofgastein trennt sich vom Bayrischen Hof. Im Ort hofft man auf eine Weiterführung als Hotel, Kritiker zweifeln daran.

Die Kurgesellschaft habe keine Verwendung mehr für den Bayrischen Hof, sagt Geschäftsführer Klaus Lemmerer. Das traditionsreiche Haus in zentraler Lage beherbergte über viele Jahre Kurgäste, war zuletzt noch als Personalunterkunft in Verwendung.

Das Hotel gehört zu 97 Prozent der Kurzentrum Bad Hofgastein GmbH & Co. KG, die sich wiederum aus mehreren Gesellschaften zusammensetzt, die allesamt der Gemeinde zuzurechnen sind. Letztere war auch die erste Anlaufstelle in Sachen Veräußerung. In einer Gemeindevertretungssitzung im Mai sprach sich jedoch eine Mehrheit ...