Beratung für Schwangere und junge Eltern trotz Lockdown

Seit 18 Jahren ist die Initiative BirthDay Anlaufstelle für werdende Eltern. Auch in Zeiten von Corona will sie individuelle Kurse für Familien bieten.

Ein Gespräch zwischen Müttern am Sandkasten war der Ausgangspunkt: Carolin Schallhammer und Melina Hie-Wiederstein unterhielten sich über ihre Geburten - was sie als hilfreich empfanden und was sie vermisst hatten. "Da haben wir beschlossen, eine eigene Initiative zu starten, um Familien individuell begleiten zu können", erzählt Carolin Schallhammer, die unter anderem Logopädin und Stillberaterin ist. Schnell fand sich ein Netzwerk aus Hebammen, Psychologinnen und Therapeutinnen verschiedener Fachrichtungen zusammen. "Wir wollten keine Standard-,0815'-Kurse anbieten, das passt einfach nicht für jeden", sagt ...