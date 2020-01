Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg rückte 3627 Mal aus

Von Salzburgs Politik gibt es gemischte Reaktionen auf den positiven Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Für Landeshauptmann Haslauer ist es an der Zeit, Verzögerungen aufzuholen. Für SPÖ und Neos haben …

Die Fuscher Bergführerfahne ist 110 Jahre alt. Es ist somit die älteste Bergführerfahne im Bundesland und die zweitälteste in Österreich. Das historische Stück wurde nun mit Fördermitteln des Landes …

Chronik

Bei Skiunfällen am Neujahrstag sind im Pongau fünf Wintersportler verletzt worden. In Wagrain kollidierte am Grießenkar ein 13-jähriger Deutscher mit einem 51-jährigen Salzburger. Der Flachgauer erlitt eine …