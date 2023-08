Betreuung daheim ist so schwierig wie nie

Für den Flachgau ist die Walserin Daniela Großschädl zuständig. "Wir schätzen den tatsächlichen Betreuungsbedarf ein, kümmern uns um die bestmögliche Unterstützung der Betreuungskräfte und Kunden und bemühen uns u. a. bei Konfliktsituationen um einen Ausgleich", sagt Großschädl. Sie vermittelt in erster Linie Betreuungskräfte aus dem ost- und südosteuropäischen Raum: "Die Pflegerinnen und Pfleger arbeiten auf selbstständiger Basis. Bevor wir sie vermitteln, gibt es ein sogenanntes ,matching', damit Kunden und Pflegekräfte auch wirklich zusammenpassen."

Das Hilfswerk drängt darauf, die Förderung für die 24-Stunden-Pflege weiter anzuheben. "Es geht darum, dass sich die Kundinnen und Kunden die Pflege auch bei steigenden Honoraren noch leisten können. Man wird sich nämlich überlegen müssen, wie den Betreuungskräften bessere Honorare bezahlt werden können", so Großschädl. Diese Kräfte seien sehr mobil. Österreich müsse mittel- und langfristig für Betreuungskräfte attraktiv bleiben und deren Abwanderung verhindern. "Wir sind da zuletzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten." Derzeit könne man aber noch alle Kundenanfragen gut bedienen.

Die Caritas betreut im Bundesland Salzburg aktuell rund 35 Kundinnen und Kunden im Rahmen der 24-Stunden-Pflege - die meisten davon in der Stadt und im Flachgau. Rund 70 der österreichweit 730 Personenbetreuer der Caritas sind im Bundesland Salzburg tätig. Der Bedarf könne bis dato noch abgedeckt werden, die Herausforderungen würden aber immer größer, betont Jakob Wiener, Fachbereichsleiter Mobile Dienste bei der Caritas Salzburg: "Insgesamt geht die Anzahl der Personenbetreuer in Österreich seit Jahren zurück. Aufgrund der verbesserten Wirtschaftslage in den Herkunftsländern ist die Personenbetreuung in Österreich deutlich weniger attraktiv geworden. Dazu kommt, dass die Betreuung immer später in Anspruch genommen und damit immer komplexer wird."

Ab September soll die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen daheim zumindest angehoben werden. Statt 640 Euro soll es rund 800 Euro geben, sofern zwei selbstständige Personenbetreuer zum Einsatz kommen. Werden die Betreuer angestellt, gibt es statt 1280 Euro dann 1600 Euro. Damit wird aber nur ein Wertverlust abgeglichen, der seit 15 Jahren nicht mehr angepasst wurde, betonen Branchenvertreter.

Unterstützung in Fragen zur Pflege - von Förderungen über Hilfsmittel bis zu Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige - bietet die Pflegeberatung des Landes.

Derzeit sind im Bundesland 1657 Betreuerinnen gemeldet. 1000 aktuell ruhend. In Salzburg agieren 34 Agenturen (Zahlen Wirtschaftskammer Sbg.).



Je nach Schwere werden die Betroffenen in Pflegestufen von 1 bis 7 eingeteilt. Pflegegeld wird gewährt, wenn der Pflegebedarf pro Monat mehr als

65 Stunden ausmacht. Ist der Pflegebedarf höher, wird die pflegebedürftige Person einer höheren Stufe zugeordnet.



Personen mit einem Pflegegeld ab der Stufe 3, die eine sogenannte 24-Stunden-Betreuung brauchen, erhalten zusätzlich zum Pflegegeld eine finanzielle Unterstützung in Form eines monatlichen Zuschusses von 640 Euro. Betreuungsbedürftige, die im Monat mehr als 2500 Euro (netto) verdienen, bekommen keinen Zuschuss.

Interview

"Bürokratie ist ein Horror"

Die Arbeit für 24-Stunden-Betreuerinnen wird immer weniger attraktiv. Ein Gespräch mit Evelyn Fidler von der Vermittlungsagentur "Lebensabend".

Gibt es überhaupt noch genügend Personal bzw. Frauen für diese Betreuungsform? Evelyn Fidler: Die Auswahl hat sich leider stark reduziert. Ich schätze die Arbeit der Betreuerinnen sehr, sie geht oft auch an die Substanz. Immerhin sind sie Tag und Nacht bei den Menschen, und das durchgehend 30 Tage. Sie betreuen oft demenzkranke Menschen und brauchen selbst dringend zwischendurch Erholungszeit. Ich habe mittlerweile auch sechs Männer in meinem Betreuerteam aus Rumänien. Die Rumäninnen sind vom Charakter her großteils sehr gelassen, das hilft besonders bei der Betreuung von Demenzkranken.



Was bereitet Ihnen derzeit am meisten Sorgen?Es wird immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen. Manche Frauen verlassen ohne Vorwarnung die Betreuungsplätze, lassen Patienten zurück, andere kommen einfach nicht mehr aus Rumänien zurück. Dass sie mehr Geld wollen, ist auch verständlich.

Was wären Ihre Forderungen für eine qualitative Verbesserung? Die Bürokratie ist ein Horror. Es bräuchte mehr Zusammenarbeit von Ämtern, Sozialministerium, Gewerbebehörde und Sozialversicherung. Allein der Abwicklungsprozess für die Betreuerinnen ist mehr als umständlich.

Wir investieren viel Zeit in die Ausbildung der Kräfte, helfen bei Sprachproblemen etc. Trotzdem müssen auch Angehörige noch zusätzlich "ein Auge" auf die Betreuung haben. Es gibt immer noch viele Fälle, wo ohne Agenturen gearbeitet wird. Wir unterstützen Angehörige auch bei bürokratischen Fragen, weil sie es sonst nicht schaffen.Ich würde mir auch wünschen, dass wir für die Betreuerinnen eine eigene Unterkunftsmöglichkeit hätten. Ein Pool an Reservekräften, die bei Bedarf sofort eingesetzt werden. Maria Riedler