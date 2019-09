Binnen drei Stunden fielen in Mattsee 68 Liter Regen

Eine Kaltfront beendete in Salzburg vorerst die schönen Sommertage - Feuerwehren mussten zahlreiche Keller auspumpen - Ab Mitte September könnte es wieder spätsommerliche Temperaturen geben.

Am Sonntagabend öffnete der Himmel über Salzburg seine Schleusen und ließ es ordentlich regnen. "Innerhalb von drei Stunden sind in Mattsee 68 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, in der Stadt waren es 53 Liter", sagte Alexander Ohms von der Salzburger Wetterdienststelle. Parallel frischte auch der Wind auf, im Pinzgau sowie Teilen des Tennengaus wurden Windspitzen von 50 km/h gemessen.

Einige Windböen reichten dabei offensichtlich aus, um in Zell am See einige Zelte bei der Ironman-Veranstaltung umzuwehen. In Bramberg musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem ein Dach abgedeckt worden ist. In Altenmarkt trat ein Bach über die Ufer.

Feuerwehrleute waren in den Nachtstunden auch bei mehr als zwei Dutzend Einsätzen damit beschäftigt, in Mattsee, Seeham, Bergheim, Lengfelden sowie Radstadt überflutete Keller auszupumpen, wie Helmut Lugstein von der Landeswarnzentrale in Salzburg berichtete.

Am Wochende Schnee bis 1500 Meter

Für die kommenden Tage hat Meteorologe Alexander Ohms bis auf den kommenden Mittwoch keine allzu erfreuliche Prognosen parat: "Der Mittwoch sollte ein wolkenloser Tag mit Sonne und Höchstwerten bis zu 25 Grad werden, dann wird uns die nächste Kaltfront erreichen." Bei maximalen Temperaturen von bis zu 15 Grad könnte es am Wochenende in den Bergen auf bis zu 1500 Meter Seehöhe sogar schneien. Überaus herbstlich und kühl sollte auch die folgende Woche verlaufen. Doch Alexander Ohms ist optimistisch: "Erfahrungsgemäß stabilisieren sich dann die Luftströmungen und wir können ab Mitte September mit einem ruhigen und angenehmen Herbstwetter rechnen, auch spätsommerliche Temperaturen sind möglich."