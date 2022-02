Ein Wohnhaus bei einem Bauernhof war in Brand geraten.

In Bischofshofen ist am Samtagsnachmittag im Dachbereich eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Alarmstufe drei wurde ausgelöst, weil sich das Haus in einer "ungünstigen, höheren Lage befindet, wo es keinen Löschwasseranschluss gibt", wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehren Bischofshofen, Werfen und Sankt Johann waren im Einsatz und konnten den Brand aber bereits nach etwa einer halben Stunde löschen.