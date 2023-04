Bischofshofener AK erstrahlt im neuen Glanz

Die Mitarbeiter der Arbeiterkammer in Bischofshofen harrten während der Umbauarbeiten im Hauptgebäude in Containern aus - nun eröffnete man feierlich die renovierte Bezirksstelle.

Das Team der AK in Bischofshofen.

"Nur Mitarbeiter, die sich auch wohl fühlen, leisten so hervorragende Arbeit wie das Team hier in Bischofshofen", lobt Peter Eder, Präsident der Arbeiterkammer Salzburg. "Und mit den Umbauarbeiten zeigt sich nun auch in den Räumlichkeiten das freundliche Gesicht des AK-Teams."

Rund 85.000 Euro kostete die Neugestaltung des Büros im Herzen Bischofshofens: "Dabei wurden Wände entfernt, der gesamte Bereich offener und lichtdurchfluteter und somit der erste Eindruck der Arbeiterkammer für Besucher freundlicher gestaltet", freut sich der Leiter der Bezirksstelle in Bischofshofen, Martin Goller. "Gerade wenn jemand zum ersten Mal in den Kontakt mit unserem Team kommt, ist es wichtig, dass das Büro an sich einladend wirkt. Das ist uns - wie ich finde - mit dem Umbau sehr gut gelungen."