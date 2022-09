Bisher rund 100 Bewerbungen als Obuslenker eingegangen

Die Werbekampagne habe gewirkt, hieß es von der Salzburg AG.

Seit Wochen sucht die Salzburg AG nach Lenkerinnen und Lenkern für die Obusflotte. Eine Werbekampagne wurde lanciert. "Seither sind rund 100 Bewerbungen eingegangen", sagte Harald Haidenberger, Sprecher der Verkehrssparte des Unternehmens. Wie berichtet, sollen bis zu 30 Personen eingestellt werden. Auf Anklang stieß auch das "Obuslenker:innen-Qualifying" am Freitag in der Remise in der Alpenstraße. Mehrere Dutzend Interessierte informierten sich über den Beruf. "Wir sind sehr zufrieden", meinte Haidenberger. Auch eine Obusprobefahrt auf dem Gelände wurde angeboten.