Blüte der größten Blume der Welt steht in Salzburg kurz bevor

Die Titanenwurz, eine der spektakulärsten Pflanzen weltweit, blüht demnächst zum ersten Mal in Österreich. Mit der Blüte geht ein penetranter Gestank einher. Die Nawi in Salzburg rüstet sich für einen Ansturm von Schaulustigen.

Gespannt verfolgen die Wissenschafter an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg seit Tagen das Wachstum der Titanenwurz. Diese exotische Pflanze bringt den größten unverzweigten Blütenstand im Pflanzenreich hervor und gilt bestäubungsbiologisch als die größte Blume der Welt. Sie blüht nur zwei Tage und sendet dabei einen penetranten Gestank aus.

Wo immer eine Titanenwurz blüht, stehen die Menschen Schlange, um dieses Schauspiel mitzuerleben. Seit 21. Mai strebt eine Titanenwurz im Fassadengewächshaus der Nawi in der Hellbrunnerstraße 34 der Blüte entgegen. Die Pflanze ist ein Geschenk des Palmengartens Frankfurt.

Ein recht einzigartiges Geruchserlebnis

"Wir rechnen ab sofort jederzeit mit der Blüte", sagt die Kustodin des Botanischen Gartens der Universität, Stephanie Socher. Der Blütenstand hat bereits eine Höhe von 228 cm erreicht. Wann genau das Blühereignis stattfindet, lässt sich bei einer Titanenwurz erst kurz vorher sagen. "Es könnte im Lauf des Tages soweit sein, allerspätestens aber am Donnerstag", sagt Socher. Wenn es so weit ist, erhitzt sich der Kolben der Pflanze auf über 30 Grad. Um Aaskäfer und Fliegen als Bestäuber anzulocken, verströmt sie dabei einen Geruch, der an eine Mischung aus Aas, gammeligem Fisch, Fußschweiß und Erbrochenem erinnert.

Das eigentliche Blütenspektakel dauert nur drei Tage: Die Pflanze ist ein Nachtblüher. Am Nachmittag des Blühtages wird sich das große Hochblatt öffnen, das den großen Kolben wie ein bauschiger Rock umgibt. Die Titanenwurz gibt besonders am ersten Blühtag bzw. der ersten Blühnacht einen intensiven Aasgeruch ab. Im Laufe des zweiten Blühtages wird sich das Hochblatt ganz langsam schließen. Im Laufe des dritten Tages ist das botanische Schauspiel vorüber: Der Blütenstand beginnt zu welken und der Kolben knickt um.



Am Tag der Blüte ist die Nawi bis 24 Uhr geöffnet

Wer die größte Blume der Welt sehen will, sollte an die Naturwissenschaftliche Fakultät in Salzburg-Freisaal kommen. Dort kann die Pflanze bereits jetzt im Fassadengewächshaus neben der Mensa von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr bestaunt werden. Am Tag des Aufblühens wird die Nawi unabhängig vom Wochentag öffentlich bis 24 Uhr zugänglich sein.

Auf der Homepage des Botanischen Gartens können sich Interessierte für einen Newsletter anmelden. Sie werden informiert, sobald sich die Blüte ankündigt.

Auf der Onlineplattform flickr sind in einem Album Fotos und ein Zeitraffer über das Wachstum der Pflanze zu sehen.