Bramberg: 16-jähriger Bursch tot im Schnee aufgefunden

Zu einer Tragödie kam es zu Weihnachten in Bramberg. Ein 16-jähriger Einheimischer hatte am Christtag gegen 20 Uhr eine Skihütte verlassen und war mit einer Rodel talwärts aufgebrochen. In der Folge dürfte er die Rodel stehen lassen haben und zu Fuß weitergegangen sein. Schreckliche Tatsache ist: Am Stefanitag wurde der Bursch von der Bergrettung dann nicht weit von der Rodelbahn entfernt tot aufgefunden.

SN/gruber Symbolbild.