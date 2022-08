Bramberg: Mure lockt Smaragdjäger ins Habachtal

In einem kleinen Bereich des Habachtals liegt das einzige Smaragdvorkommen Mitteleuropas. Und genau dort ging eine riesige Mure ab.

Nach dem Unwetter vom 5. August ist die Straße geräumt und das Bramberger Habachtal wieder zugänglich. Das nützen vor allem Mineraliensucher. In den letzten Tagen hätten Hunderte von ihnen den Murkegel und den Bach beim Gasthof Alpenrose nach Smaragden durchsucht, erzählt der Bramberger Bürgermeister Hannes Enzinger. Die riesige Mure hat den Gasthof beim jüngsten Unwetter nur knapp verschont und reichte bis an die Terrasse heran. Für die Steinesucher ist das deshalb interessant, weil die Mure im Leckbachgraben abging. Und an ...