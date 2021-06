Brand am Firmendach: Einsatzkräfte waren in Abtenau gefordert

Bestandteile einer Photovoltaikanlage standen Freitagmittag in einem großen Industriebetrieb in Abtenau in Flammen.

Die Feuerwehr Abtenau und der Löschzug Voglau wurden am Freitag zu Mittag zu einem Brand in einem großen Industriebetrieb im Ortsteil Pichl gerufen.

Die Feuerwehr war mit 66 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren Rotes Kreuz und Polizei im Einsatz. Den Brand konnte die Feuerwehr mit einer Drehleiter löschen. Schwerer Atemschutz war notwendig. Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, der Schaden wird als beträchtlich eingestuft.

Am Flachdach der großen Firmenhalle standen mehrere Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage in Flammen. Eine massive Rauchentwicklung entstand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten engagierte Firmenmitarbeiter mit mehreren Feuerlöschern eine weitere Brandausbreitung verhindern. Atemschutztrupps, welche über die Drehleiter zum Brand vordrangen, bekämpften den Brand mit mehreren Rohren. Das Wasser für die Zubringerleitungen wurde aus der Lammer bezogen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der betroffene Bereich mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Daraufhin öffnete die Feuerwehr die Dachhaut und löschte den Brand endgültig.