Brexit - Abwarten heißt es für Briten in Salzburg

Der Brexit kommt - ob mit oder ohne Abkommen, steht nicht fest. Die 986 in Salzburg lebenden Briten bereiten sich auf den "Worst Case", den schlimmsten Fall, vor.

Es ist eine Mischung aus Gelassenheit und Alarmbereitschaft, mit der in Salzburg lebende Briten dem 29. März 2019 entgegenblicken. Das ist der Tag, an dem Großbritannien die EU verlassen wird - mit oder ohne "Deal". Auch wenn viele lieber in der EU verbleiben würden: Ein geordneter Austritt mit einer bis Ende 2020 geltenden Übergangsfrist ist ihnen lieber als der "hard brexit". Denn der sorgt für Unsicherheit. "Wird meine britische Qualifikation als Lehrer weiterhin anerkannt? Können meine in Österreich geborenen Kinder später problemlos eine britische Universität besuchen?" - das sind Fragen, mit denen sich Graham Crewe, Brite und HAK-Lehrer in Salzburg, derzeit beschäftigt. Seit 22 Jahren lebt er mit seiner österreichischen Ehefrau in der Mozartstadt, für die drei Kinder hat er vor kurzem auch britische Pässe beantragt. Auch wenn sie sich mit 18 Jahren wahrscheinlich für den österreichischen und damit einen EU-Pass entscheiden würden: Sie waren dann zumindest einmal Briten und hätten folglich einfacheren Zugang zu allem, was britisch ist. Ohne "Deal" gebe es keine Garantie für die Zukunft. In EU-Ländern verbleibende Briten sollten Aufenthaltsstatus und Sozialversicherung checken, Führerscheine ihrer Aufenthaltsländer besorgen und sich am 29. März in ihrer Wahlheimat aufhalten, heißt es in einer in der britischen Community kursierenden "No-Deal-Checkliste". Nicht einmal ob britische Flugzeuge auf einem EU-Flughafen landen dürften, sei sicher.