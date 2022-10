Bruck: Auto steckte zwischen den Schienen fest

Die Sicht sei schlecht gewesen und deshalb sei sie zu früh abgebogen. Das gab die 44-jährige Einheimische am Montagabend gegenüber den Polizeibeamten an. Anstatt die richtige Abzweigung zu nehmen, war sie mit ihrem Pkw am Bahnübergang in Bruck um kurz nach 21 Uhr von der Straße auf die Gleise geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bruck und des Löschzugs St. Georgen hievten das Fahrzeug zurück auf die Straße. Um 21:56 Uhr konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand.