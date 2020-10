Brünftiger Hirsch brach aus Gehege aus und erkundete Salzburg

Das in Oberösterreich beheimatete Rotwild ist auf der Suche nach einem Weibchen bis in den Lehener Park in der Stadt Salzburg gelaufen. Der Besitzer konnte das rund 150 Kilogramm schwere Tier schlussendlich betäuben.

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Lehener Park beordert. Ein Hirsch, der am vergangenen Sonntag aus seinem Gehege im Bezirk Braunau in Oberösterreich im Zuge der Brunftzeit auf der Suche nach Weibchen ausbrach, war laut Zeugen in der Stadt Salzburg aufhältig. Nach eingeleiteter Fahndung konnten die Beamten den Hirsch, später als "Maxl" namhaft gemacht, im Lehener Park antreffen. Der Hirsch flüchtete in Richtung Lehener Brücke und konnte nach aufgenommener Verfolgung gestellt werden.

Besitzer betäubte den Hirsch

Nach längerem Zuwarten traf der rechtmäßige Besitzer des Edelhirsches "Maxl" am der Einsatzort ein. Ein erster Betäubungsschuss zeigte keine Wirkung, weshalb nach einer halben Stunde ein zweiter Betäubungsschuss durch den Jäger und Besitzer gesetzt werden musste. Im Anschluss leisteten die Polizisten dem Jäger Unterstützung, indem sie den schlafenden Hirsch mit vereinten Kräften in den Anhänger des Jägers luden. "Maxl" wurde im Anschluss zu seinen 13 Hirschkühen in sein Heimatgehege zurückgebracht. Verletzt wurde niemand, das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN