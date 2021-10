Bürgermeister fordern Vollausbau der Murtalbahn

Die Ortschefs auf Salzburger und auf steirischer Seite setzen sich für den Vollausbau der Murtalbahn ein.

In einem Schreiben beziehen sich die Bürgermeister Thomas Kalcher (Murau, ÖVP, weiters Obmann der Holzwelt Murau) und Georg Gappmayer (Tamsweg, ÖVP, Sprecher der Bürgermeisterkonferenz Lungau) auf den unumgänglichen Vollausbau der Murtalbahn mit elektrischem Betrieb über eine Oberleitung. Adressaten sind Steiermarks LH-Stv. Anton Lang (SPÖ) und Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): "Die Murtalbahn wird in den nächsten Jahren als moderne Schmalspurbahn mit neuem Antriebssystem - eingebettet in ein attraktives Gesamtsystem, bestehend aus schnelleren Fahrzeiten, neuem Premium-Wagenmaterial, aufgewerteten Knoten und touristischem Leitbild ...