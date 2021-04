Bund zahlt in Zukunft bei Pinzgauer Lokalbahn mit

Erstmals seit dem Wiederaufbau der beim Hochwasser von 2005 zerstörten Strecke von Mittersill nach Krimml zahlt der Bund bei Investitionen in die Pinzgauer Lokalbahn wieder mit. Bis 2025 fließen acht Mill. Euro unter anderem in Streckenerneuerungen und die Haltestelle Golfplatz. Land und Bund teilen sich die Kosten. Im Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ist man optimistisch, dass sich der Bund dann auch an den folgenden Investitionsprogrammen beteiligen wird, die jeweils immer nur für einige Jahre abgeschlossen werden.

...