Chef der Bergrettung kritisiert "Vollkasko-Mentalität" einiger Freizeitsportler

Trotz großer Lawinengefahr wagen sich immer wieder Freizeitsportler ins Gelände - und bringen damit auch Retter in Gefahr.

Obwohl derzeit niemand etwas abseits gesicherter Pisten verloren hätte, sind die Bergretter mit riskanten Einsätzen konfrontiert, um Wintersportler aus den Schneemassen zu befreien. In Zell am See wollte ein verschütteter Tourengeher sogar noch selbst abfahren, nachdem ihn Bergretter aus einer Lawine befreit hatten - die SN berichteten. Landesleiter Balthasar Laireiter sagt, die Bergrettung hinterfrage die Ursache von Einsätzen zwar nicht. Für die leichtsinnigen Wintersportler findet er dennoch kritische Worte.