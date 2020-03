Chefplaner prüft Trasse unter dem Rudolfskai

Im Salzburger Rathaus entsteht die Kommandozentrale für die unterirdische Stadtbahn. Sie untersucht fünf Varianten.

Im Salzburger Rathaus entsteht gerade die Kommandozentrale für eines der ehrgeizigsten Projekte der jüngeren Stadtgeschichte. Vom dritten Stock aus, mit Blick auf die Brennpunkte an Staatsbrücke und Salzach, soll ein sieben- bis achtköpfiges Team aus Verkehrsplanern, Technikern und Geologen die Weiterführung der Salzburger Lokalbahn bis in den Süden der Stadt auf Schiene bringen. Unterstützt wird die neue Regionalstadtbahn Projektgesellschaft von 15 Experten aus dem Stadtmagistrat, dem Land und der Salzburg AG. Salzburgs "U-Bahn", wie die Bevölkerung den unfertigen Tunnelbau nennt, wurde 40 Jahre lang untersucht, diskutiert, begraben und wieder neu aufgesetzt. Erst seit ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll die Dinge vorantreibt, scheint eine realistische Chance für das Jahrhundertprojekt gegeben.

Der Geschäftsführer der Projekt-Gmbh ist der international erfahrene Bauingenieur Stefan Knittel. Der gebürtige Salzburger hat zuletzt für die Rhomberg-Gruppe gearbeitet, in 20 Ländern von Südamerika bis Schweden herausfordernde Projekte umgesetzt (Schmalspurbahn Medellín, Citytunnel Malmö, Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Rhein/Main). Sein jetziger Auftraggeber hat die Devise "23 - 25 - 27" ausgegeben: 2023 Baubeginn, 2025 Eröffnung der Strecke bis zum Mirabellplatz, 2027 Endausbau bis Hallein. Bis Jahresende soll Knittel die am besten geeignete Trassenführung vorlegen. Er wird sich durch 75 Kilogramm Studienmaterial durcharbeiten müssen - die Verkehrsinitiative Die Rote Elektrische hat die Papiere gewogen.

Aus dieser Vielzahl an Varianten werden fünf Trassenführungen der Planungsbüros Herbrich, Spirk sowie der Salzburg-Bayerischen Kommunalplattform EuRegio untersucht (siehe Bild unten). Mitgedacht wird zudem eine mögliche Messebahn und die Vernetzung mit den ÖBB-Ästen.

Die Herausforderung ist der spezielle Bauplatz der Stadt: mit dem Flaschenhals zwischen den Stadtbergen und dem Seeton als Untergrund. Infolge der Sand- und Kiesablagerungen eines Urgletschers senkt sich das Niveau der Stadt pro Jahr um einen Millimeter. Das am meisten gefürchtete Szenario beim Tunnelbau sind Spannungsrisse in Häusern und Gebäuden des Weltkulturerbes. "Dann würde die Baustelle zwei Jahre stehen", glaubt Knittel. Probebohrungen sollen das Baurisiko minimieren.

Der bereits bestehende unterirdische Lokalbahnhof wurde vom Tiefbaubüro Herbrich geplant (das auch den Europark konzipiert hat). Die Baustelle ging wie der Neubau des Kongresshauses ins Volksgedächtnis ein, weil die Politik den Tunnel auf Höhe der Shell-Tankstelle enden ließ und die Gefahr bestand, dass die Bahnhofshalle im Seeton versinken würde. "Der Bahnhof hatte damals noch kein Fundament, er reichte nur 30 Zentimeter unter Straßenniveau", erinnert sich ein damaliger Projektbeteiligter. Nun soll der Tunnel aufgebrochen und 900 Meter bis zum Mirabellplatz weitergeführt werden. Die Herbrich-Trasse (rot) kreuzt anschließend vor der Staatsbrücke die Salzach, fährt eine Schleife bis zur Festungsbahn, weiter ins Nonntal und tritt in der Alpenstraße wieder an die Oberfläche.

Für den Vereinsobmann der Roten Elektrischen, Richard Fuchs, "die Idealtrasse". "Sie hat auf Höhe des Fisch Krieg links und rechts einen Ausstieg und nimmt die ganzen Touristenströme mit." Auf Höhe der Shell-Tankstelle bei der Akademiestraße, wo die Züge auftauchen, gibt es einen 16 Meter breiten Streifen, der in den 60er-Jahren zur Straßenverbreiterung reserviert wurde. In der Alpenstraße folgen zwei bauliche Knackpunkte bei der Enzingerstraße und dem Gebäude der Wüstenrot-Versicherung.

Chefplaner Knittel nennt als Problem der Herbrich-Trasse, dass sie an eine inzwischen veränderte Oberflächenlandschaft rührt, dazu gehört etwa die neue Naturwissenschaftliche Fakultät im Nonntal. Außerdem sei der Bogen in die Altstadt um 400 Meter länger. Man müsse nicht alle 300 Meter Fahrgäste einsammeln, so Knittel. "Wir bauen keinen Ersatz für die Buslinie 3, sondern einen Rückhalt für den öffentlichen Verkehr in der Region und in der Stadt." Damit die Bahn attraktiv bleibe, müsse ein X-Faches an Kapazitätssteigerungen kalkuliert werden. So sprengt die S-Bahn, angelegt für 45 Prozent Fahrgastzuwachs, mit 400 Prozent Zuwachs bereits alle Kapazitätsgrenzen. Salzburg ist das wirtschaftliche Zentrum für eine Million Menschen, ein Einzugsgebiet bis nach Braunau, Bayern und in die südlichen Landesteile.

Eine neue, interessante Trasse ist die Variante "Innenstadt direkt" (gelb). Sie hat bei der Staatsbrücke eine Haltestelle "Neustadt" sowie "Altstadt", und verläuft dann weiter unter dem Rudolfskai. Die Idee geht auf die 1980er-Jahre zurück, als ein Stadtwerke-Direktor den Rudolfskai für den öffentlichen Verkehr freischaufeln wollte. Der empörte Aufschrei der Autofahrerschaft kam nachhaltig bei der Politik an. "Ab da mussten alle späteren Varianten den Rudolfskai frei halten", schildert Knittel und ergänzt, nun sei man ja 40 Jahre weiter.

Die Spirk-Trasse (orange) kreuzt schon nach dem Müllner Steg in die Altstadt, fährt durch den Mönchsberg bis zur Festung und mündet dann in die Herbrich-Trasse. "Diese Trasse kann man vergessen", sagt der ehemalige Verkehrsmanager. Sie lasse den Mirabellplatz aus, der ein zentraler Verkehrsknotenpunkt ist. Die Variante ERB3 (violett) würde oberirdisch wie eine Straßenbahn über die Imbergstraße führen, was laut Knittel angesichts des dichten Verkehrs kaum machbar scheint. Außerdem seien Straßenbahnschienen für Fußgänger und Radfahrer unangenehm. Dieselben Argumente gelten für die oberirdische Variante ERB1 (blau). Die Straßenbahn bräuchte durch die Stadt zudem 40 Minuten zum Bahnhof, unterirdisch nur 15 Minuten. Geschätzte Kosten der Regionalbahn: 650 Mill. Euro.