Cluster am Wolfgangsee zieht weitere Kreise

In St. Wolfgang blieb es am Dienstag bei 62 Infizierten aus dem "Freizeitcluster". Die Situation sei stabil, hieß es. Auch ein Berufssoldat der Schwarzenbergkaserne hat sich dort angesteckt.

Während sich in St. Wolfgang (OÖ) am Dienstag Erleichterung breitmachte, zog der "Freizeitcluster" in Salzburg weitere Kreise. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass sich ein Unteroffizier der Schwarzenbergkaserne bei einem Freizeitbesuch am Wolfgangsee infiziert hatte. Der Mann zeige leichte Symptome und ...