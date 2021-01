Corona: Datenleck bei Test-Anmeldeseite in Salzburg

Betroffen sind 2401 Personen. Ein Hacker habe von außen mittels spezieller Software die Daten abgesaugt. Man habe das Problem mittlerweile mit einem Update behoben.

Seit 15. Jänner können sich Salzburgerinnen und Salzburger auf der Webseite www.salzburg-testet.at zum Corona-Schnelltest anmelden. Die Seite wird vom Landesverband des Roten Kreuzes im Auftrag des Landes betrieben. Doch wie das Rote Kreuz am Donnerstagnachmittag bekannt gab, sei man am 15. Jänner um 11 Uhr informiert worden, dass es zu einem Download von Anmeldedaten durch "nicht berechtigte User mittels einer speziellen Software" gekommen sei. "Das Rote Kreuz und die Experten bedauern diesen Vorfall zutiefst und haben umgehend alle nötigen Maßnahmen zur Behebung in die Wege geleitet. Der zugrunde liegende Fehler konnte noch am selben Tag durch ein Update behoben werden", heißt es in einer Aussendung.

Allerdings seien alle Anmeldedaten von Personen betroffen, die sich zwischen 14. Jänner ab 22.20 Uhr und 15. Jänner bis 21 Uhr auf der Website registriert hätten. "Insgesamt sind dies 2401 Personen. Von wem diese Daten unrechtmäßig bezogen wurden, ist nicht nachvollziehbar", heißt es vom Roten Kreuz.

Alle Personen, die betroffen sein könnten, seien am Donnerstag informiert worden.

"Die Datenschutzbehörde wurde unverzüglich darüber informiert. Aufgrund der gesetzten Sicherheitsmaßnahmen ist ein solcher unerlaubter Download nicht mehr möglich. Die Website funktioniert wieder und Anmeldungen können sicher durchgeführt werden."

Quelle: SN