Corona-Fall beim Magistrat: Kontaktverfolgung vor Zusammenbruch

Die Gesundheitsbehörden kommen angesichts der aktuellen Coronazahlen mit der Arbeit nicht nach. Covid-Fälle in Teams der Stadt und des Landes.

Die Situation in Salzburgs Gesundheitsbehörden ist angespannt: Die steigenden Coronazahlen lassen es kaum noch zu, dass alle Kontakte von positiv getesteten Personen nachverfolgt werden.

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass eine Mitarbeiterin des Contact-Tracing-Teams der Stadt positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Frau hatte das Büro am Sonntag mit leichten Symptomen verlassen. 20 Kollegen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 abgesondert. Die Kontaktnachverfolgung läuft nun in einem Notbetrieb.

Und das, obwohl man mit der Arbeit ...