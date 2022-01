Corona hemmt auch den Golfschwung

Der Altenmarkter Profi Hans Peter Bacher steht vor einer nationalen Saison mit möglichem internationalen Happy End.

Was macht ein Pongauer Golfprofi im tief verschneiten Ennstal? Er packt seine Sachen und fliegt in sonnigere Gefilde Südeuropas. In wenigen Tagen besteigt Hans Peter Bacher, Jahrgang 1986 und seit seinem 24. Lebensjahr Profi, das Flugzeug in Richtung Spanien und Portugal. Dort wird er nicht nur intensiv trainieren, sondern auch an einigen kleineren Turnieren teilnehmen.

Die "PN" trafen ihn im Café Freiraum in Altenmarkt, in dem er einige Wochen mitarbeitete: "Das gehört meinem Vater, zusammen mit einem Altenmarkter ...