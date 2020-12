Corona: Immer mehr Schwangere wenden sich an die AK

In den Beratungen wird offenbar, dass sich Arbeitgeber in Zeiten wie diesen mitunter über die Schutzvorschriften hinwegsetzen.

Seit Ausbruch der Coronakrise werden in der Arbeiterkammer Salzburg noch mehr schwangere Frauen vorstellig als sonst. Vor allem Frauen mit viel Kundenkontakt sorgen sich um ihre Gesundheit oder beklagen mangelnden Schutz am Arbeitsplatz. "Jede Woche wenden sich rund 20 werdende Mütter an uns", sagt Karin Hagenauer vom AK-Arbeitnehmerschutz.

Einige der schwangeren Frauen berichten demnach, dass der Arbeitgeber sie dränge, Urlaub zu nehmen, Überstunden abzubauen, die Zahl der Arbeitsstunden zu reduzieren oder in Gleitzeit zu arbeiten. "Das müssen sie ...