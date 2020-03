Corona-Maßnahmen: Luftschadstoffe in Salzburg deutlich zurückgegangen

Durch die Maßnahmen zur Corona-Situation hat sich der Straßenverkehr im ganzen Land drastisch verringert. Die Luftqualität hat sich dadurch deutlich verbessert. In den vergangenen sieben Tagen sanken die Stickstoffdioxid-Konzentrationen um rund 40 Prozent.

Den größten Rückgang von Stickstoffdioxid gab es in der Stadt Salzburg am Rudolfsplatz, berichtet das Land Salzburg am Freitag in einer Aussendung. Dort wurden innerhalb einer Woche um 44 Prozent weniger gemessen als im Vergleichszeitraum der vergangenen fünf Jahre. Aber auch an den Luftgütemessstellen in den Bezirkshauptstädten wurde ein deutlicher Rückgang registriert: In St. Johann, Tamsweg und Zell am See lag der Rückgang zwischen 36 beziehungsweise 42 Prozent.

Fehlender Reiseverkehr zu Ostern verringert Werte nochmals

Da die Corona-Maßnahmen von der Bundesregierung bis zum Ostermontag verlängert wurden, wird sich die Corona-Situation zu Ostern auch positiv auf den Autobahnen auswirken, da heuer der Reiseverkehr ausfallen wird. Dieser trägt jedes Jahr überproportional zur Langzeitbelastung von Stickstoffdioxid bei.

SN/land salzburg Grafik: Rückgang bei Luftschadstoffen in Salzburg.

Quelle: SN