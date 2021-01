Corona-Pandemie lässt die Suizidrate steigen

Psychiater bemerken einen starken Anstieg psychischer Probleme durch die Pandemie. Oft nehmen die Menschen zu spät Hilfe in Anspruch.

Die Praxis von Ingolf Bühler ist derzeit mehr als voll. "Wir sind mit unseren freien Terminen bereits im Mai", sagt der Facharzt für Psychiatrie, der in Mittersill eine Kassenpraxis betreibt. Die Pandemie brachte ihn an seine Kapazitätsgrenzen. So würde er derzeit Patienten kürzer behandeln, um mehr Personen einen Termin geben zu können.

Die vielen Unsicherheiten in der Coronazeit machten Menschen mit psychischen Erkrankungen zu schaffen. Das merkt Bühler nicht zuletzt an einem Anstieg der Suizide. "Innerhalb von vier ...