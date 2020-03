Coronavirus: Erster bestätigter Todesfall in Salzburg

Die Zahl der Infizierten stieg Mittwochmittag auf 507 Erkrankte im Bundesland. 26 Patienten befinden sich derzeit in Krankenhäusern - sechs sind auf der Intensivstation. Ein 84 Jahre alter Mann ist unterdessen verstorben.

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten ist am Mittwoch (Stand: 11.30 Uhr) auf 507 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurde ein Anstieg um 67 Personen verzeichnet, informierte das Land Salzburg. Was die Bezirke betrifft, so ist nach wie vor der Pongau am stärksten betroffen. Dort werden aktuell 171 Infizierte gezählt. 122 sind es im Pinzgau, 83 in der Stadt Salzburg, 64 im Flachgau, 29 im Tennengau und elf im Lungau.

Die Auswertung der Testproben läuft unterdessen auf Hochtouren. In den Salzburger Landeskliniken sind bislang 1512 und im Privatlabor Mustafa/Richter 1784 Proben getestet worden.

Patient mit Vorerkrankungen verstorben

Fünf Corona-Erkrankte sind bereits wieder genesen, 14 ursprünglich infizierte Urlauber abgereist. 26 Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Ein 84 Jahre alter Patient ist am Mittwoch in den Morgenstunden im Uniklinikum Salzburg verstorben. Der Mann sei seit vielen Jahren gesundheitlich schwer beeinträchtigt gewesen und habe mehrere Vorerkrankungen aufgewiesen. "Er kam aufgrund akuter Atembeschwerden ins Krankenhaus und wurde in der Quarantäneaufnahme evaluiert, als Verdachtsfall eingestuft und positiv getestet. Über Nacht hat sich sein Zustand so verschlechtert, dass er in den Morgenstunden verstorben ist", heißt es vom Land Salzburg.

Unterdessen hat das Land Salzburg bekannt gegeben, dass eine Allgemeinmedizinerin in Bad Hofgastein positiv getestet worden ist. Sie befinde sich in häuslicher Isolation. Die Praxen der beiden anderen praktischen Ärzte in Bad Hofgastein seien geöffnet und die medizinische Versorgung im Gasteinertal, das seit einer Woche unter Quarantäne ist, sei gesichert.

