Coronavirus im Krankenhaus Schwarzach: Patienten und Mitarbeiter infiziert

Fünf Patienten mussten nach Salzburg überstellt werden, drei Mitarbeiter sind in Quarantäne. Auch ein Arzt in St. Johann ist nun infiziert und seine Praxis geschlossen.

Kein Tag ohne neue Meldungen über das Coronavirus in den Salzburger Spitälern: Wie am Dienstagabend bekannt wurde, sind nun auch im Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach Fälle von Coronavirus-Erkrankungen aufgetreten. Sechs Patienten und drei Mitarbeiter wurden positiv getestet. Fünf Patienten wurden nach Vorliegen der Testergebnisse per Infektionstransport ins Uniklinikum nach Salzburg überstellt. Die sechste Patientin wurde ambulant behandelt und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Nach Bekanntwerden eines Falles auf der neurologischen Station wurde ein Aufnahmestopp für diesen Bereich verhängt. Dieser gilt solange bis die Behörde den Fall aufgeklärt und abgeschlossen hat. Die Behandlung der verbliebenen Patienten sei sichergestellt, heißt es vom Land Salzburg. Sie würden nun isoliert auf der Station betreut. Die drei betroffenen Mitarbeiter befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Es handelt sich um eine Hebamme sowie zwei Pflegepersonen aus dem Bereich Gynäkologie/Geburtshilfe sowie Neurologie.

Pongau mit höchsten Zahlen

Der Pongau weist mittlerweile die höchsten Fallzahlen an Covid-Infizierten im Bundesland auf. Es gibt 156 Erkrankte. Die Zahl der positiv getesteten Personen in den Quarantäne-Gemeinden Flachau (26), Großarl (19), Hüttschlag (0), Bad Gastein (5), Bad Hofgastein (15) und Dorfgastein (2) ist auf insgesamt 67 gestiegen.

In St. Johann wurde unterdessen ein Allgemeinmediziner positiv auf Covid-19 getestet. Die Praxis wurde geschlossen. "Die Gesundheitsversorgung in der Region ist durch andere Ärzte gesichert", sagt Bezirkshauptmann Harald Wimmer.



Salzburg im Überblick

Insgesamt gibt es bisher - Stand Dienstagabend - 449 Personen in Salzburg, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, davon befinden sich 430 im Land. Im Bundesland Salzburg sind bisher zwölf Personen nach einer Covid-Erkrankung wieder gesund. Fünf von ihnen halten sich im Bundesland auf.

Quelle: SN