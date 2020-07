Der Betreiber der Bar hat auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf nach Gästen gestartet, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Lokal befunden haben. Die Bar ist vorübergehend gesperrt.

Konkret geht es um die Pepe-Cocktailbar in der Steingasse in der Salzburger Innenstadt. Wie die Betreiber auf ihrer Website mitteilten, hielt sich am Freitagabend zwischen 22 und ein Uhr eine Person darin auf, bei der später eine Covid-Infektion festgestellt wurde. ...