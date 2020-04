Coronavirus: Salzburg meldet 30. Todesfall

Zwölf Bewohner aus Seniorenheimen sind bisher an den Folgen des Coronavirus verstorben.

Die Zahl der Todesopfer in Bezug mit dem Covid-19-Erreger hat sich am Sonntag auf 30 erhöht. Wie das Uniklinikum Salzburg meldet, ist eine 103 Jahre alte Patientin verstorben. Sie war Bewohnerin eines Seniorenheimes. Damit sind nun 12 Bewohner aus Seniorenheimen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Insgesamt elf von 75 Seniorenheimen sind damit von Covid-19-Fällen betroffen. Derzeit läuft die Durchtestung aller Seniorenwohnhäuser.

92 Patienten befanden sich am Sonntag im Krankenhaus, 17 davon auf der Intensivstation. Seit Ausbruch der Coronakrise sind in Salzburg 1217 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. 929 Patienten sind bereits wieder genesen.

Das Rote Kreuz hat bisher 10.167 Testabstriche von Verdachtsfällen genommen und 800 Infektionstransporte durchgeführt.

Quelle: SN