Das tun die Klima-Agenten in Adnet

Zehn Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse der Volksschule Adnet setzen sich gemeinsam mit ihrer Lehrerin Nadja Auer für das Klima ein.

"Ich habe schon eine Zahnbürste aus Holz!", freut sich Manuel. "Und ich muss meine Mama manchmal beim Einkaufen schimpfen, damit sie auf Plastik verzichtet", so Sarah. "Wir verwenden zu Hause Seifen anstatt Haarshampoo, um Plastik zu sparen", erzählt Lorenz. "Wir sollten versuchen, nicht zu viel Wasser daheim zu verbrauchen", sagt Fiona, während Tobias sein selbst gemaltes Bild zum Thema "Müll im Meer" erläutert. Isabella informiert, dass ein kleiner ökologischer Fußabdruck besser als ein großer ist und Larissa erzählt vom Eulen- und Krähenspiel, bei dem die Kinder Aussagen auf richtig oder falsch prüfen müssen.

Gemeinsam haben die "Klima-Agenten", wie sie sich selbst nennen, bereits Müll gesammelt und diesen sortiert. Sie waren am Recyclinghof, haben Plakate gemalt und durften Ende November bei einer "Global Education Week" mehr zum Thema Umweltschutz erfahren. Dabei ging es darum, Plastik so gut wie möglich zu vermeiden.

Verschiedene Workshops zum Thema Klimaschutz

In dieser Woche war auch Toni Tanner mit dem Mitmachtheater "Wasser ist für alle da" an der VS Adnet. Die Kinder lernten über einen sparsamen Umgang mit Wasser. "Bereits im Februar gibt es wieder eine Projektwoche mit verschiedenen Workshops zum Thema ,Wir leben alle auf demselben Planeten'. Da wird auch der Fair Clown kommen", so Nadja Auer, die Koordinatorin der "Klima-Agenten".

Seit Schulbeginn gibt es die unverbindliche Übung "Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen" für die Schüler der vierten Klasse, die an geblockten Nachmittagen über ein Schuljahr verteilt stattfindet. Den Schwerpunkt dieser Übung haben Auer und Direktorin Julia Wenger auf den Klimaschutz gelegt. Die zehn Schüler der unverbindlichen Übung fungieren auch als Multiplikatoren, um ihre Mitschüler und auch Eltern über Gelerntes in Sachen Umweltangelegenheiten zu informieren.

So haben etwa Schüler der ganzen Schule während der "Global Education Week" bunte Kugeln in Behälter gelegt. Bei einem hohen Plastikverbrauch fielen die roten Kugeln in eine Box. Bei keiner Verwendung von Plastik durften die Kinder eine grüne Kugel einwerfen.